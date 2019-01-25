شكرا لقرائتكم خبر عن خاص| مصدر: لا صحة لإقالة حسام حسن من تدريب "بيراميدز" والان مع التفاصيل
أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن إقالة التوأم حسام وإبراهيم حسن من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عقب التعادل أمام الزمالك مساء أمس الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكشف مصدر موثوق أن كل ما أثير بشأن إقالة التوأم من تدريب بيراميدز عار تماما عن الصحة، وأن حسام حسن وجهازه الفني مستمرون في قيادة الفريق حتى نهاية مدة تعاقدهم مع النادي.
وكان بيراميدز اف سي خطف تعادلا مثيرا بنتيجة 3-3 من ميدان الزمالك في ملعب بتروسبورت مساء أمس الخمس، في المباراة المؤجلة من التاسع من بطولة الدوري الممتاز.
ورفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى النقطة 39 في المركز الثاني خلف الزمالك الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.
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