شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى المصرى.. صراع الصدارة يشتعل بعد مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل

اشتعل الدورى المصرى الممتاز بعد التعادل الايجابى الذى انتهت اليه مباراة الزمالك وبيراميدز بنتيجة 3 – 3 ضمن المباريات المؤجلة بالبطولة الأشهر بمصر.

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