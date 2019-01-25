صديقة تشيشاريتو: أحببته بسبب شعره وسأنجب له 4!

اعترفت عارضة الأزياء الأسترالية “سارة كوهان” خلال مقابلة صحفية مصورة أمام صديقها “خافيير هيرنانديز”، الشهير بتشيشاريتو، بأنها كانت تجهل شخصيته حين تعرفت عليه للمرة الأولى.

وقالت سارة بأنها أعجبت بالمهاجم الدولي المكسيكي بسبب لون شعره الأشقر، وبدأت في التعرف عليه دون أن تعلم أي شيء عن حياته كلاعب كرة قدم محترف سبق له تمثيل أكبر فريقين في العالم “مانشستر يونايتد وريال مدريد”.

وأعلن تشيشاريتو خلال تواجده في نفس المقابلة الصحفية التي نُشرت عبر إنستاجرام، بأنه سوف يُرزق قريبًا بأول ابن من سارة.

وقال صاحب الـ 30 عامًا “أود أن يكون لديّ ثلاثة أطفال في غضون خمسة أعوام”، فقاطعته سارة قائلة “لا ربما أربعة”!.

وأضاف تشيشاريتو “في مثل هذا النوع من المقابلات الصحفية، يمكنني أن أكون حرًا وأظهر حبي. الحقيقة هي أنني أعتقد أن أقوى طاقة في العالم هي الحب”.

وعندما سألهما المحاور، إذا ما كان لديهما أي شيء لإضافته في المقابلة، فقالا في نفس الوقت “نحن لدينا طفلاً”، في إشارة لحمل سارة.

ولا يوجد لدى هيرنانديز أي طفل في الوقت الحالي، حيث بدأ مواعدة سارة /24 عامًا/ خلال السنة الماضية، عقب نهائيات كأس العالم 2018، والتي شهدت صبغ تشيشاريتو لشعره باللون الأشقر.

واعترفت سارة خلال المقابلة، قائلة “لم أكن أعرف تشيشاريتو في باديء الأمر عندما قابلته. لكنني كنت منجذبة جدًا إلى شعره الأشقر”.

وضحك تشيشاريتو قائلاً “كنت أعرف بأن الشعر الأشقر سيساعدني في شيء ما”.

سارة التي تعمل مدونة سفر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها ما يزيد عن المليون، وهي خريجة في القانون بالإضافة لكونها عارضة أزياء.

ويُفكر تشيشاريتو في مغادرة ناديه الحالي “وست هام يونايتد” لعدم حصوله على فرصة كاملة للعب، ويُفكر في الالتحاق إما بصفوف فالنسيا أو برشلونة، حيث أبديا اهتمامهما به خلال الميركاتو الشتوي الحالي.