أسطورة الأردن يتفق على الانضمام لناد سعودي

وقع مجلس إدارة نادي الفيحاء السعودي، عقداً مبدئياً مع أسطورة حراسة مرمى المنتخب الأردني “عامر شفيع” الذي حرس هذا الموسم مرمى نادي شباب الأردن.

بلغت قيمة الصفقة 300 ألف دولار، بواقع 100 ألف دولار يتحصل عليها نادي شباب الأردن، في حين يحصل عامر شفيع على 200 ألف دولار بدءًا من الميركاتو الشتوي الحالي حتى نهاية موسم 2019/2018.

عامر شفيع /36 عامًا/ ذاد عن عرين أندية اليرموك والفيصلي في بداية مسيرته الكروية في الفترة من 1999 إلى 2006، ولعب في موسم 2007/2006 ست مباريات رفقة النادي الإسماعيلي المصري بالدوري المحلي، ليعود إلى الأردن لتمثيل الوحدات بين عامي 2007 إلى 2017 ثم انتقل إلى شباب الأردن وها هو في طريقه للرحيل بمبلغ متميز في هذا السن.

ومن المقرر أن يصل شفيع إلى مقر نادي الفيحاء في مدينة المجمعة بعد غد السبت لتوقيع العقود النهائية وتقديمه في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام.

يحتل الفيحاء المركز 13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد 15 نقطة.

ويستعد الفريق البرتقالي لمواجهة الهلال، يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري.