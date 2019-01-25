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انتقد تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز، أداء فريقه أمام نظيره الزمالك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.
وأكد آل شيخ في تصريحات لقناة"أون سبورت"، أن الأداء الفني لفريقه أمام الزمالك غير جيد وأنه سيعقد جلسة مع حسام حسن المدير الفني للفريق لتوضيح
وأضاف آل شيخ أن بيراميدز يمتلك لاعبين على مستوي عال، لكن الفريق يسير بشكل غير مطمئن.
واختتم مالك نادي بيراميدز أنه سيعقد جلسة مع حسام البدري للاستقرار على الإداراة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل شيخ يلمح بإمكانية رحيل حسام حسن من تدريب "بيراميدز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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