الزمالك يكشفه موقفه من عرض تركي آل الشيخ لضم "ثلاثي الأبيض"

كتب - مصطفى جويلي:

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك ، أن عرض المستشار تركى آل الشيخ ، مالك نادى بيراميدز ، بالحصول على خدمات أحد الثلاثى طارق حامد أوعبد الله جمعه أومحمود عبد العزيز ، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، مقابل الحصول على خدمات للاعبين من ناديه ومقابل مالي سوف يتم عرضه على مجلس إدارة الزمالك، والسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وأكد المشرف العام أن مسألة التفريط في خدمات طارق حامد من وجهة نظره الشخصية صعبة جدا، لأنه لاعب مؤثر ولا غنى عنه ووجوده ضروري مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أمير مرتضى، أن مجلس إدارة النادي والمدير الفني للفريق، أصحاب القرار النهائي في إتمام الصفقة، ولكن المؤكد أنه لن يتم التفريط في خدمات لاعب الفريق يحتاج له من أجل التتويج بالبطولات والألقاب، موضحا أنه

سيتم دراسة عرض المستشار تركي آل الشيخ بما يحقق مصلحه الفريق، والرد عليه خلال الأيام المقبلة.وأكد المشرف العام أن فريق الزمالك قدم مباراة جيدة أمام فريق بيراميدز خلال شوطي اللقاء، رغم قيام الحكم بطرد عبدالله جمعة قبل نهاية اللقاء بربع ساعة، وهو ما كان له تأثير على الفريق.وأوضح أمير مرتضى، أن الزمالك تركيزه في جميع اللقاءات حصد النقاط الثلاث من أجل التتويج بلقب بطولة الدورى العام، مؤكدا أنه على الرغم من الانفراد بالقمة وبفارق كبير من النقاط إلا أن الدورى لا يزال في الملعب.