تشيلسي يضرب توتنهام بهدفين في كأس الرابطة الإنجليزية

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حقق تشيلسي فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف، في اللقاء أقيم مساء اليوم، على ستاد ستامبفورد بريدج، ضمن نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
سجل نجولو كانتي هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 27 من تسديدة صاروخية، قبلأن يحرز إيدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد لصالح تشيلسي.
ومع بداية الشوط الثاني تمكن توتنهام من إحراز هدف مبكر في الدقيقة 50
جدير بالذكر أن توتنهام يغيب عنه كل من، هاري كين وديلي آلي للإصابة، بالإضافة إلى سون هيونج مين للمشاركة مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية في كأس آسيا.
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