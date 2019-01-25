تشيلسي يضرب توتنهام بهدفين في كأس الرابطة الإنجليزية

كتب - أحمد البادى

حقق تشيلسي فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف، في اللقاء أقيم مساء اليوم، على ستاد ستامبفورد بريدج، ضمن نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

سجل نجولو كانتي هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 27 من تسديدة صاروخية، قبل

أن يحرز إيدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد لصالح تشيلسي.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن توتنهام من إحراز هدف مبكر في الدقيقة 50

من رأسية فيرناندو يورينتي لاعب الفريق، بعد ذلك تماسك لاعبو تشيلسي وحافظو على النتيجة لينتهي الوقت الأصلي للقاء بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أن توتنهام يغيب عنه كل من، هاري كين وديلي آلي للإصابة، بالإضافة إلى سون هيونج مين للمشاركة مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية في كأس آسيا.