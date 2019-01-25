رياضة | رد ناري من أمير مرتضى على تصريحات إبراهيم حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من أمير مرتضى على تصريحات إبراهيم حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي بيراميدز والذي أكد فيها أن الأندية تخشى مواجهة حسام حسن، وأن لاعبي الزمالك كانوا "سعداء" بعد التعادل مع بيراميدز.

وقال "أمير" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": "إبراهيم حسن لم يتواجد في غرفة ملابس الزمالك حتى يؤكد أن لاعبي الفريق كانوا "سعداء" بالتعادل مع بيراميدز".

وأضاف: " الزمالك ليس بالفريق الضعيف حتى يفرح بالتعادل مع بيراميدز".

وواصل حديثه : " ياريت حسام وإبراهيم حسن لا يضعون الزمالك في جملة مفيدة، ولو لديهم مشاكل شخصية مع الزمالك، ياريت تكون بعيدة عن علاقات الأندية مع بعضها، خاصة وأن علاقتنا محترمة مع نادي بيراميدز وإدارته".

وشدد: " مش الزمالك اللي "يفرح" بالتعادل مع أي فريق مهما كان اسمه مع احترامنا لجميع الأندية، وكنا نستهدف حصد النقاط الثلاث امام بيراميدز ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وعن خوف الأندية من مواجهة حسام حسن قال: " نحن نواجه أندية وليس مدربين، وياريت حسام وإبراهيم يركزوا مع بيراميدز ومجموعة اللاعبين المميزة معهم ومبارياتهم المقبلة ويبعدوا عن الزمالك".