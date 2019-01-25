رياضة | عاجل.. أول رد من الزمالك على عرض بيراميدز لضم نجمي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من الزمالك على عرض بيراميدز لضم نجمي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك، عن عرض المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، لضم الثلاثي عبد الله جمعة وطارق حامد ومحمود عبد العزيز لبيراميدز، أو أحدهما فقط.

وقال "أمير" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " تلقيت 3 مكالمات هاتفية من تركي آل الشيخ عقب مباراة الزمالك وبيراميدز يطلب فيها التعاقد مع الثلاثي طارق حامد ومحمود عبد العزيز وعبد الله جمعة أو أحدهما خلال يناير الجاري".

وأضاف: " آل الشيخ عرض الحصول على خدمات أحد اللاعبين الثلاثة او اثنين منهما مقابل عمرو مرعي ومهند لاشين ومحمد حمدي بالإضافة لمقابل مالي".

وواصل: " سنرد على عرض بيراميدز بعد عرضه على مجلس إدارة الزمالك والجهاز الفني ودراسة العرض جيدًا وفقًا للاحتياجات الفنية للنادي وما يمكن أن يجنيه الفريق من مكاسب فنية من ذلك العرض".

وبخصوص التفريط في طارق حامد قال: " من الصعب التفريط في خدمات طارق حامد لبيراميدز ,.. اعتبره "عصب" الفريق، ومتمسكين باستمراره مع الزمالك في الفترة المقبلة".