رياضة | ريال مدريد يُسقط جيرونا برباعية في كأس الملك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يُسقط جيرونا برباعية في كأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هزم فريق ريال مدريد نظيره جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين وذلك أمس الخميس في المباراة التي جمعتهما بذهاب دور ربع نهائي كأس الملك. وجاءت رباعية ريال مدريد في شباك جيرونا عن طريق كلا من؛ لوكاس فاسكيز وسيرجو راموس "هدفين" وكريم بنزيما وذلك خلال الدقائق التالية؛ 18و42 و72 و80. وسجل ثنائية جيرونا في شباك ريال مدريد كلا من، لوزانو بالدقيقة 7 واللاعب جرانيل من ضربة جزاء بالدقيقة 66. وستكون مباراة الإياب بين ريال مدريد وجيرونا في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الخميس المقبل والموافق 31 يناير الجاري في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة.

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