رياضة | عاجل.. إقالة التوأم من تدريب بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إقالة التوأم من تدريب بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز اف سي إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني لفريق عقب التعادل أمام الزمالك مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري.

وفقط بيراميدز اف سي نقطتين ثمينيتين في صراع المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز أمام فريق الزمالك بعد التعادل بثلاثة أهداف لمثلهما في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت مساء أمس الخميٍس.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني في بطولة الدوري برصيد 39 نقطة ، بفارق 3 نقاط عن الزمالك متصدر المسابقة.