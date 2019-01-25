رياضة | عاجل.. سموحة يعلن التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سموحة يعلن التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن التعاقد مع أحمد مصطفى المحترف ضمن صفوف جينت البلجيكي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
وكتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انضم الآن أحمد مصطفى نجم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، والمحترف في صفوف نادي جنت البلچيكي إلى صفوف نادي سموحة، إعارة حرة في يناير إلى نهاية الموسم الحالي".
ويسعى نادي سموحة بقيادة عادل عبدالرحمن المدير الفني، في تدعيم صفوفه من أجل مساعدة الفريق في الخروج من كبوته الأخيرة والعودة للمنافسة على المربع الذهبي بالدوري العام.
أحمد مصطفى كان انتقل العام الماضي إلى صفوف جينت البلجيكي قادمًا من صفوف بتروجت، لمدة ثلاثة أعوام، قبل أن يعود سريعًا للدوري المصري.
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