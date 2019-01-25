رياضة | ركلات الجزاء - تشيلسي 4 × 2 توتنهام | كأس الرابطة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ركلات الجزاء - تشيلسي 4 × 2 توتنهام | كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح نادي تشيلسي في تحقيق الفوز أمام منافسه نادي توتنهام هوتسبير، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.
وفاز تشيلسي بمباراة الإياب بنتيجة 2-1، بعدما خسر في مباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف علي ملعب ويمبلي، ولكن حسمت ركلات الترجيح بطاقة التأهل.
ويلتقي نادي مانشستر سيتي ضد تشيلسي يوم 24 فبراير القادم، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.
يذكر أن مانشستر سيتي قد نجح في الوصول إلي النهائي، بعد الانتصار أمام بورتون البيون بنتيجة 10 أهداف نظيفة بمجموع المباراتين.
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