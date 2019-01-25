رياضة | عرض خيالي من تركي آل الشيخ لضم ثنائي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض خيالي من تركي آل الشيخ لضم ثنائي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن عرضه الخيالي للتعاقد مع أحد ثلاثي خط وسط الزمالك طارق حامد أو محمود عبد العزيز أو عبد الله جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال "آل الشيخ" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " تحدثت مع مسؤولي الزمالك بشأن الحصول على خدمات واحد أو اثنين من الثلاثي طارق حامد وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف "أل الشيخ": " عرضت على الزمالك الحصول على خدمات أحد الثلاثي طارق حامد أو محمود عبد العزيز أو عبد الله جمعة ، مقابل انتقال الثنائي عمرو مرعي ومحمد حمدي للزمالك".

وتابع: " أما العرض الثاني للزمالك هو الحصول على عبد الله جمعة وواحد من الثنائي حامد وعبد العزيز، مقابل انتقال الثلاثي محمد حمدي وعمرو مرعي ومهند لاشين للزمالك بالإضافة لمقابل مالي.

وكان بيراميدز تعادل مع الزمالك بنتيجة 3-3 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم بالجولة التاسعة للدوري.