رياضة | آل الشيخ: عبد الله جمعة لا يستحق الطرد .. وبيراميدز صنع حالة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آل الشيخ: عبد الله جمعة لا يستحق الطرد .. وبيراميدز صنع حالة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بأداء فريق بيراميدز أمام الزمالك في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وقال "آل الشيخ" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " سعيد بمباراة اليوم وأداء الفريقين بيراميدز والزمالك، وكنا نستحق الفوز على الزمالك"، مؤكدًا أن بيراميدز صنع حالة جديدة في الدوري المصري بالموسم الحالي.

وأضاف: " عبد الله جمعة لا يستحق الطرد، ولكن طارق حامد يستحق أكثر من "كارت" خلال اللقاء".

وتابع: " بطولة الدوري الممتاز أصبحت صعبة للغاية، ولكن بيراميدز سيكون له دور في تحديد الفائز بلقب الدوري هذا الموسم وذلك بعد استفاقة الأهلي وعودته للمنافسة واستمرار النتائج الجيدة والعروض القوية للزمالك".

وواصل: " أفضل ما في مباراة اليوم أمام الزمالك هدف إيريك تراوري".

وأكمل حديثه قائلا: "بيراميدز تسبب في حالة في الدوري المصري والقادم أفضل بكل تأكيد".