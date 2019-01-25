رياضة | آل الشيخ يُلمح لتعديلات بالجهاز الفني ويوضح موقفه من تولي "البدري" قيادة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آل الشيخ يُلمح لتعديلات بالجهاز الفني ويوضح موقفه من تولي "البدري" قيادة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية إلى إحتمالية إجراء تعديل في الجهاز الفني لفريق بيراميدز في الفترة المقبلة، وذلك بعد تعادل الفريق أمام الزمالك بنتيجة 3-3 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس ضمن مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وقال "آل الشيخ" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " بيراميدز لديه حماس بلا تركيز، والتكتيك الفني يغيب عن الفريق، وأصبحت طريقة لعبنا محفوظة بشكل كبير، ولا يتم توظيف اللاعبين بشكل جيد".

وأضاف: " بيراميدز يضم لاعبين بملايين الدولارات وإذا تم توظيفهم جيدًا لن يقف أحدًا أمامنا".

وواصل: " سوف اتناقش مع حسام وإبراهيم حسن بخصوص بعض الأمور الفنية والملاحظات التي تابعتها علي أداء الفريق في الفترة الماضية قبل الاستقرار على اجراء تغييرات في الجهاز الفني للفريق".

وعن إمكانية تولي حسام البدري قيادة الفريق قال: " حسام البدري سوف يبقي رئيسًا للنادي وفكرة توليه قيادة بيراميدز غير مطروحة حال الاستقرار على تغيير في الجهاز الفني لبيراميدز".