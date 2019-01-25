رياضة | حظوظ الأهلي في التتويج بلقب الدوري الممتاز بالموسم الحالي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حظوظ الأهلي في التتويج بلقب الدوري الممتاز بالموسم الحالي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنعش فريق الأهلي فرصه في التتويج بلقب الدوري المصري بالموسم الحالي، وذلك بعد فوزه على فريق المقاصة بنتيجة 3-0 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 بالمسابقة، وتعادل منافسيه الزمالك وبيراميدز بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مؤجلات الجولة التاسعة.

وبعد نتائج مباريات الخميس، حافظ الزمالك علي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 39 تقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 30 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن المقاصة صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد.

كيف يتوج الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم؟

موقف الأهلى بالنسبة للزمالك:

الزمالك "المتصدر" يمتلك ٤٢ نقطة من ١٧ مباراة وله مباراتين مؤجلتين ضد الأهلي والإسماعيلي بـ(6 نقاط)، أما الأهلي يتواجد في المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 15 مباراة وله 4 مباريات مؤجلة ضد إنبي والزمالك والإسماعيلي والمصري (12 نقطة)، وحالة فوز الأهلي في مبارياته الأربعة المؤجلة بما فيها مباراة الدور الأول أمام الزمالك سيرتفع رصيده إلي 42 نقطة، بينما سيصل الزمالك لـ45 نقطة حال الفوز في مباراته المؤجلة الأخري.

وفي حالة تحقيق الأهلي الإنتصارات في جميع مبارياته المتبقية بالدوري سيبقي الفارق بينه والزمالك 3 نقاط، يستطيع تجاوزها بالفوز على الفارس الأبيض في لقاء الدور الثاني، وهذه الأرقام على اعتبار فوز الأبيض في جميع مبارياته ايضًا.

- موقف الأهلى بالنسبة لبيراميدز:

بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ٣٩ نقطة من ٢٠ مباراة، وعند خوض الأهلي مباراته الـ20 دون الخسارة في أي مباراة مقبلة، سيرتفع رصيده لـ45 نقطة أي سيكون الفارق بينه وبيراميدز 6 نقاط كاملة يستطيع الحفاظ علي هذا الفارق بالفوز في جميع مبارياته بالبطولة.