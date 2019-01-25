رياضة | بالأرقام.. فرص الأهلي في التتويج بلقب الدوري رغم فارق النقاط مع بيراميدز والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. فرص الأهلي في التتويج بلقب الدوري رغم فارق النقاط مع بيراميدز والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل نادي الزمالك مع بيراميدز بنتيجة 3-3 في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس.

وسجل ثلاثية الزمالك كل من فرجاني ساسي "هدفين" ومحمود علاء في الدقائق التالية 8 و 42 و 65، فيما أحرز ثلاثية بيراميدز كل من إريك تراوري وكينو وعمر خربين في الدقائق 15 و 37 و 85.

وبهذه النتيجة؛ يرفع نادي الزمالك رصيده إلي 42 نقطة في المركز الأول، بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39.

وكان النادي الأهلي قد النادي الأهلي قد فاز على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة سجلها كلا من؛ حسين الشحات وجونيور آجايي ورمضان صبحي ليرتفع رصيد الأحمر للنقطة 30 في المركز الثالث.

ولا يزال صراع المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري مشتعلاً بين الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي فأي خسارة أو تعثر سيقلل من فرص المنافسة على البطولة.

وستكون المنافسة بين الزمالك وبيراميدز قوية خلال الفترة المقبلة فالفارق بينهما فقط 3 نقاط وهو أمر يؤكد عدم حسم الأبيض للصدارة حتى الآن لكن أمامه فرص عديدة خلال الجولات القادمة.

ولعب الزمالك حتى الآن 17 مباراة وله 3 مواجهات مؤجلة أي أمامه 9 نقاط أما بيراميدز لعب 20 جولة والأهلي خاض فقط 15 مباراة ولديه في رصيده 30 نقطة.

لكن الأداء الميز للنادي الأهلي يجعلنا نتسائل عن فرص الأهلي في حصد لقبه رقم 41 ببطولة الدوري المصري رغم البداية المتعثرة:

- لو الأهلي فاز بالمباراتين المقبلتين سيصل للنقطة 36 وسيكون الفارق مع الزمالك 6 نقاط مع العلم أن هناك مباراتين بينهما.

- أما موقف الأهلي بالنسبة لبيراميدز فالأخير يملك 39 نقطة من 20 مباراة أما الأحمر من الممكن أن يصل للنقطة 45 في حالة فاز بمبارياته المقبلة ووصل ل20 مباراة لذا سيكون الفارق 6 نقاط

- وبشكل عام في حالة فوز الأهلي بجميع مواجهاته المقبلة سيحبد لقب الدوري بدون النظر لنتائج الفرق الأخرى