انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران تُطيح بـ"التنين" الصيني من ربع نهائي كأس آسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 12:51 صباحاً - حجز المنتخب الإيراني مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم؛ بفوزه المستحقّ على نظيره الصيني، مساء الخميس، بثلاثية بيضاء، ضمن لقاءات دور الثمانية.

وضربت إيران، التي أنهت عقدة ربع النهائي في النسخ الثلاث الأخيرة، موعداً مرتقباً في "المربع الذهبي" مع "الساموراي" الياباني، الذي أطاح في وقت سابق من اليوم بمنتخب فيتنام بهدف نظيف.

وبالعودة إلى مجريات اللقاء؛ وضع مهدي طارمي منتخب بلاده في المقدمة بالدقيقة الـ18، قبل أن يعزز زميله سردار أزمون المُلقّب بـ"ميسي إيران"، تقدّم رفاقه بهدف ثانٍ مع حلول الدقيقة الـ31.

ورفع أزمون رصيده إلى 4 أهداف في البطولة الآسيوية، متخلّفاً بـ3 أهداف عن القطري المعز علي، الذي يحلّق في صدارة الهدّافين.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أطلق كريم أنصاري فريد "رصاصة الرحمة" على "التنين" الصيني؛ بتسجيله الهدف الثالث لمنتخب إيران، الذي واصل الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة توالياً.

وتستكمل لقاءات دور الثمانية، الجمعة، حيث يجمع اللقاء الأول بين قطر وكوريا الجنوبية، في حين تصطدم الإمارات بأستراليا، حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة القارية.

يُذكر أن هذه هي النسخة القارّية الأولى التي يشارك فيها 24 منتخباً، بعد أن كان الأمر يقتصر سابقاً على مشاركة 16 منتخباً حتى النسخة الماضية؛ حيث تأهّل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات حلّت في المركز الثالث، إلى مرحلة الأدوار الإقصائية.

تجدر الإشارة إلى أن كأس الأمم الآسيوية انطلقت عام 1956، ويُعدّ المنتخب الياباني أكثر المتوَّجين بلقبها (4 مرات)، مقابل 3 ألقاب للسعودية وإيران، ولقبين لمنتخب كوريا الجنوبية، ولقب لكل من أستراليا والعراق والكويت.