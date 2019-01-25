انت الان تتابع تفاصيل خبر تشيلسي يضرب موعداً مع مانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 12:51 صباحاً - حسم نادي تشيلسي تأهله لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، مساء الخميس، عقب فوزه على جاره اللدود توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

وذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح مباشرة بعد فوز تشيلسي في لقاء العودة الذي احتضنه ملعب "ستامفورد بريدج" بهدفين مقابل هدف، ليعادل نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز "السبيرز" بهدف نظيف.

وتنص لوائح الاتحاد الإنجليزي على ذهاب الفريقين إلى ضربات الترجيح دون خوض أشواط إضافية في حال تبادلا الفوز ذهاباً وإياباً بغض النظر عن النتيجة، كما أن قاعدة "احتساب الهدف بهدفين خارج الديار غير معمول بها أيضاً".

وإلى أطوار اللقاء، خاض توتنهام المباراة بدون قائده هاري كين صاحب هدف الفوز ذهاباً؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها، وستبعده عن "المستطيل الأخضر" حتى مارس المقبل.

أنهى فريق المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري الشوط الأول متقدماً بثنائية بيضاء أحرزها الفرنسي نغولو كانتي والبلجيكي إيدين هازارد في الدقيقتين الـ27 و38.

وقلص توتنهام الفارق عن طريق مهاجمه الإسباني المخضرم فرناندو لورينتي في الدقيقة الـ50، لتتجه المباراة مباشرة إلى ركلات الترجيح.

بذلك يلتقي تشيلسي في المباراة النهائية مع مانشستر سيتي، الذي عبر بيرتن ألبيون -ينشط في دوري الدرجة الثانية (الثالثة فعلياً)- بعشرة أهداف في مجموع مواجهتي الدور نصف النهائي.