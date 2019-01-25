انت الان تتابع تفاصيل خبر التعادل يحسم قمة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 12:51 صباحاً - خيم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما على قمة الزمالك و"بيراميدز"، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري المصري لكرة القدم، احتضنها ملعب "بتروسبورت"، مساء الخميس.

وضع التونسي فرجاني ساسي، فريق "القلعة البيضاء" في المقدمة وذلك في الدقيقة السابعة، لكن البوركيني إيريك تراوري عادل الكفة لبيراميدز في الدقيقة الـ15.

وأخذ بيراميدز الأسبقية بهدف ثانٍ أحرزه البرازيلي مراكوس كينو في الدقيقة الـ37، لكن سرعان ما أعاد محمود علاء الأوضاع إلى حالها بتسجيله هدف التعادل، قبل 4 دقائق من صافرة نهاية الشوط الأول.

وظهر فرجاني ساسي للمرة الثانية بتوقيعه على هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الـ65، قبل أن يتلقى الفريق الأبيض ضربة موجعة بطرد لاعبه عبدالله جمعة، بعد 5 دقائق فقط.

واستغل بيراميدز النقص العددي في صفوف الزمالك، وأدرك التعادل بفضل مهاجمه السوري الجديد عمر خربين، الذي انضم حديثاً إلى صفوف الفريق، خلال الميركاتو الشتوي، وذلك في الدقيقة الـ85.

بهذه النتيجة، واصل الزمالك تربعه على صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، محافظاً على فارق النقاط الثلاث مع بيراميدز، صاحب المركز الثاني.

وفي مباراة ثانية مؤجلة من الجولة الـ11، حقق النادي الأهلي فوزاً مستحقاً على مضيفه "مصر المقاصة" بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

سجّل الثلاثي حسين الشحات والنيجيري جونيور أجاي ورمضان صبحي أهداف فريق "القلعة الحمراء" في الدقائق الرابعة والـ30 و77، في تعبير واضح على السيطرة التي فرضها رجال المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول الترتيب، على حساب المقاصة، الذي تراجع رابعاً في ظل خوض الأول مباريات أقل بالبطولة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي (حامل اللقب) يُعد أكثر الفرق تتويجاً بالدوري المصري بواقع 40 لقباً، يليه غريمه التقليدي الزمالك بـ12 لقباً.