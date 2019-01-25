شكرا لقرائتكم خبر عن فابينيو لاعب وسط الريدز يشيد بآداء مهاجم فريقه والان مع التفاصيل

الخليج 365- أبدى البرازيلي فابينيو تافاريس، لاعب وسط فريق ليفربول ، بآداء زميله وابن بلده فيرمينو، مهاجم الريدز.

يأتي ذلك بعد أن اكتشف يورجن كلوب مدرب الفريق الإنجليزي لاعبه فيرمينو في مكانٍ جديد أكثر عمقًا في الملعب، مع انتقال صلاح للأمام ليكون هو المهاجم الأساسي للريدز.

وأشاد فابينيو بفرمينو قائلًا: "فيرمينو لاعبًا رائعًا في التكيف مع أي موقف، هو لاعب رقم 9، لكن في أي مكان يطلبه منه المدرب يقدم أفضل آداء".

واختتم: "فيرمينو لاعب ذكي، يلعب في دور الرقم 10 أو دور الرقم 8، ويقدم أفضل المستويات، مما يجعل المدرب دائمًا ما يشيد به".

يذكر أن فيرمينو يمتلك هذا الموسم في الدوري الإنجليزي 11 هدفًا، وذلك يجعله يأتي في المرتبة الثانية بعد الجناح المصري محمد صلاح صاحب الـ16 هدفًا، في ترتيب هدافي ليفربول.

ومن الجدير بالذكر أن فابيينهو انتقل إلى ليفربول في الصيف الماضي قادمًا من فريق موناكو الفرنسي.