شكرا لقرائتكم خبر عن فابيينهو لاعب وسط الريدز يشيد بآداء مهاجم فريقه والان مع التفاصيل

كأس الأمم الآسيوية 2019 كوريا الجنوبية x

15:00 قطر الإمارات x

18:00 الإمارات الدوري المصري الممتاز المصري البورسعيدي x

17:00 المقاولون العرب كأس الإتحاد الإنجليزي آرسنال x

21:55 مانشستر يونايتد

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