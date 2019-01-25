شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة هيجواين إلى جماهير تشيلسي والان مع التفاصيل

الخليج 365- قدم نادي تشيلسي الإنجليزي ، لاعبه الأرجنتيني الجديد جونزالو هيجواين ، مساء اليوم على ملعب ستامفورد بريدج قبل إنطلاقة لقاء البلوز وتوتنهام في إياب نصف نهائي كأس الكاراباو.

وقال هيجواين في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ديلي ستار الإنجليزية: أنا سعيد للغاية لتواجدي هُنا ، أراكُم يوم الأحد ، شكرًا تشيلسي.

وأضاف: ماوريسيو ساري هو المدرب الذي لعب دورًا مهمًا في مسيرتي ، لقد حصل على أفضل ما عندي كلاعب معه.

وتابع: إنه شخص يعرف كيف يعمل معي ، ولا سيما على الجانب العاطفي.

وأردف: كان هذا العام رائعاً في أجزاء كبيرة بفضله ، لذا فإن القدوم للعمل معه مهم جداً بالنسبة لي.

وأختتسم: الآن أتمنى أن أتمكن من استعادة الثقة التي أظهرها تشيلسي في داخلي على أرض الملعب.

وقد جاء هيجواين على سبيل الإعارة لتشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي 2018/2019، حيث قضى نصف مدة الإعارة مع ميلان بعد خروجه من يوفنتوس معارا لمدة موسم.