شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة هيجواين إلى جماهير تشيلسي والان مع التفاصيل
الخليج 365- قدم نادي تشيلسي الإنجليزي ، لاعبه الأرجنتيني الجديد جونزالو هيجواين ، مساء اليوم على ملعب ستامفورد بريدج قبل إنطلاقة لقاء البلوز وتوتنهام في إياب نصف نهائي كأس الكاراباو.
وقال هيجواين في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ديلي ستار الإنجليزية: أنا سعيد للغاية لتواجدي هُنا ، أراكُم يوم الأحد ، شكرًا تشيلسي.
وأضاف: ماوريسيو ساري هو المدرب الذي لعب دورًا مهمًا في مسيرتي ، لقد حصل على أفضل ما عندي كلاعب معه.
وتابع: إنه شخص يعرف كيف يعمل معي ، ولا سيما على الجانب العاطفي.
وأردف: كان هذا العام رائعاً في أجزاء كبيرة بفضله ، لذا فإن القدوم للعمل معه مهم جداً بالنسبة لي.
وأختتسم: الآن أتمنى أن أتمكن من استعادة الثقة التي أظهرها تشيلسي في داخلي على أرض الملعب.
وقد جاء هيجواين على سبيل الإعارة لتشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي 2018/2019، حيث قضى نصف مدة الإعارة مع ميلان بعد خروجه من يوفنتوس معارا لمدة موسم.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة هيجواين إلى جماهير تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.