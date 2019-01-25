شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يحقق أرقاما مميزة بكأس كاراباو والان مع التفاصيل

الخليج 365- واصل الدولي البلجيكي إدين هازارد جناح تشيلسي الإنجليزي تألقه في مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وسجل هازارد الهدف الثاني لتشيلسي في شباك توتنهام في المباراة الجارية بينهما حاليًا في إياب نصف نهائي كأس الكاراباو. ووفقًا لشبكة أوبتا للإحصائيات ، منذ بداية الموسم الماضي ساهم إدين هازارد بشكل مباشر بسبعة أهداف في مبارياته الثمانية بكأس الرابطة ، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف.

جدير بالذكر أن تشيلسي أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين على توتنهام.

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