شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو الفرنسي يوقف مهام مدرب الفريق والان مع التفاصيل

الخليج 365- أصدر نادي موناكو الفرنسي بيانًا رسميًا اليوم الخميس، نص على أنه "تم تعليق مهام المدرب تييري هنري عن قيادة الفريق، فى إنتظار القرار النهائي".

ومن المقرر أن يقوم مساعده، فرانك باسي بمهمة قيادة الفريق وتدريبه ابتداءً من الغد الجمعة.

يذكر أن هنرى قد تولى تدريب فريق موناكو فى 13 أكتوبر الماضي خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم، وتولى قيادة الفريق فى 20 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالهم الفوز فى 4 مباريات، وتعادل فى 5، وتلقى الهزيمة في 11 مباراة.

يحتل موناكو المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة، وأصبح مهددًا بشكلٍ كبير للهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.