انت الان تتابع التعادل يحسم قمة المتعة بين الزمالك وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مباراة ممتعة بنكهة أوروببة قدمها لاعبو الفريقين، وسط إثارة وأحداث سريعة، زاد من سخونتها طرد عبدالله جمعة لاعب الزمالك ليستكمل الفارس الأبيض اللقاء بـ10 لاعبين

في مباراة رائعة ومثيرة، حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري، كريستيان جروس ونظيره بيراميدز، يقيادة مديره الفني حسام حسن، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لبطولة مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 42 نقطة، ويظل في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، وحافظ بيراميدز على المركز الثاني 39 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

المباراة بدأت سريعة من جانب الفريقين، وانطلق عمر خربين من الجهة اليمنى، وأرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها عبدالله السعيد بتسديدة مباشرة، مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى عماد السيد، ورد الزمالك بسرعة بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق حمدي النقاز، أبعدها مدافعو بيراميدز إلى ركلة ركنية من على القائم

المباراة بدأت سريعة من جانب الفريقين، وانطلق عمر خربين من الجهة اليمنى، وأرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها عبدالله السعيد بتسديدة مباشرة، مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى عماد السيد، ورد الزمالك بسرعة بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق حمدي النقاز، أبعدها مدافعو بيراميدز إلى ركلة ركنية من على القائم الأيمن للمرمى قبل رأسية عمر السعيد.

وحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة، نفذها محمود كهربا، عرضية مباشرة إلى داخل منطقة الجزاء مرت بشكل خطير من جميع لاعبي بيراميدز، وفي الدقيقة الثامنة، استقبل فرجاني ساسي الكرة على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة رائعة ذهبت في أقصى الزاوية اليمنى، وسكنت الشباك محرزًا الهدف الأول للزمالك.

بعدها ضغط لاعبو بيراميدز لإدراك هدف التعادل والعودة للمباراة، وفي الدقيقة 15 أدرك إريك تراوري هدف التعادل، بعدما اخترق رجب بكار منطقة جزاء الزمالك من الجهة اليسرى، وأرسل عرضية، وضعها تراوري بسهولة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 37 أرسل عبد الله السعيد كرة عرضية متقنة لتصل إلى البرازيلي كينو داخل منطقة الجزاء، الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية على يمين الحارس عماد السيد سكنت الشباك، ليتقدم الفريق الأزرق للمرة الأولى.

وفي الدقيقة 39 ألغى الحكم هدفًا للزمالك بعد عرضية من عبد الله جمعة حوّلها عمر السعيد إلى الشباك، لكنه كان في موقف تسلل، رد الفارس الأبيض جاء سريعًا في الدقيقة 42، بعدما حصل على ركلة ركنية، نفذت سلسلة من التمريرات القصيرة أنهاها إبراهيم حسن بعرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها فرجاني ساسي على القائم الأول برأسية، وضعها محمود علاء برأسية سهلة داخل الشباك.

بداية الشوط الثاني جاءت سريعة من قبل لاعبي الفريقين، وحصل عبدالله جمعة على البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي على عمر خربين، واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لبيراميدز، نفذها محمد مجدي قفشة داخل منطقة الجزاء، فشل عماد السيد في التعامل معها، قبل أن ينقذها محمد عبدالغني من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 58 أجرى حسام حسن أول تبديلاته بخروج قفشة ومشاركة بينافينتي، وانطلق عمر السعيد من وسط الملعب، وأطلق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت بمدافعي بيراميدز، وتحولت إلى ركنية، نفذها كهربا، قبل أن يبعدها الدفاع.

وفي الدقيقة 62 انطلق عبدالله جمعة من الجهة اليسرى وأرسل عرضية، خدعت المهدي سليمان واصطدمت في القائم، وبعد مرور دقيقة حصل الزمالك على ركنية أخرى نفذها كهربا داخل منطقة الجزاء، استقبلها فرجاني ساسي رأسية داخل شباك بيراميدز، معلنًا عن الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 66 أطلق إيريك تراوري تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن، وفي الدقيقة 70 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه عبدالله جمعة، بعدما تدخل على بينافينتي، وأجرى جروس أول تغييراته بنزول محمد عبدالسلام وخروج إبراهيم حسن.

المباراة هدأت نسبيًا، في ظل تراجع ملحوظ للاعبى الزمالك، وسيطرة من لاعبي بيراميدز، لكن دون خطورة، وفي الدقيقة 83 أطلق كينو تسديدة قوية، اصطدمت بمدافعي الزمالك، ومرت إلى ركنية، نفذها اللاعب البرازيلي مرت من الجميع، وذهب إلى خربين على خط المرمى، وضعها في الشباك بسهولة، معلنًا عن هدف التعادل.

وفي الدقيقة 83 شارك المهاجم المغربي خالد بوطيب لأول مرة مع الفارس الأبيض بدلًا من عمر السعيد، وانحصر اللعب نسبيًا في وسط الملعب، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم.