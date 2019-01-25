البدري يتحدث عن مصير حسام حسن ومتعة فرجاني ساسي

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حسام البدري: أنا حاليًا لا أفكر في العودة للتدريب وأتمنى نجاح تجربتي الجديدة مع بيراميدز وصناعة إنجازات قبل التفكير في العودة للتدريب من جديد

تحدث حسام البدري، رئيس فريق العمل بنادي بيراميدز، عن تعادل فريقه مع الزمالك، بثلاثة أهداف لمثلهم، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، بالتجمع الخامس، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لبطولة مسابقة الدوري الممتاز، التي يتصدرها أبناء ميت عقبة. وقال حسام البدري في تصريحات لإذاعة "أون سبورت"، عقب نهاية المباراة، إن مباراة الزمالك وبيراميدز كانت ممتعة جدًا، مشيرًا إلى أن الفريقين لعبا على الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.

وأشار حسام البدري إلى أداء السوري عمر خربين، مهاجم الفريق الجديد، يمتلك مقومات كبيرة، وقدم مباراة رائعة، وأنه سيتطور أكثر مع الفريق. وتحدث البدري عن أداء التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، مؤكدًا أنه كان من أفضل اللاعبين في المباراة، وأنه استمتع كثيرًا بما قدمه في لقاء اليوم. وأضاف رئيس فريق العمل

وأشار حسام البدري إلى أداء السوري عمر خربين، مهاجم الفريق الجديد، يمتلك مقومات كبيرة، وقدم مباراة رائعة، وأنه سيتطور أكثر مع الفريق. وتحدث البدري عن أداء التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، مؤكدًا أنه كان من أفضل اللاعبين في المباراة، وأنه استمتع كثيرًا بما قدمه في لقاء اليوم. وأضاف رئيس فريق العمل بنادي بيراميدز، أن الفريق متواجد في مركز جيد بجدول مسابقة الدوري، وينافس على اللقب، ويحقق نتائج جيدة على الرغم من أنه تم تكوينه في شهور قليلة، مشيرًا إلى أن أداء بيراميدز سيجبر الجميع على احترامه، كما أنه سيشجع الفرق الأخرى أن تحذو حذوه، وتطمع في المنافسة على البطولات. وعن مصير حسام حسن، المدير الفني لبيراميدز، قال حسام البدري: "لا أعلم أن هناك قرارًا معدًا سلفا يؤثر على الاستقرار في نادي بيراميدز، الذي يحقق نتائج طيبة على الرغم من كثرة التعادلات، لكن الأداء جيد ويتطور، ونحن نسعى لدعم الفريق من كل الجوانب". وتابع البدري: "حاليًا لا أفكر في العودة للتدريب، وأتمنى نجاح تجربتي الجديدة مع بيراميدز، وصناعة إنجازات قبل التفكير في العودة للتدريب من جديد". وعن النقد الذي تعرض له بعد مطالبته تشجيع بيراميدز من جانب جماهير الأهلي قال: "من انتقدني بسبب مطالبتي تشجيع جماهير الأهلي هو حر في رأيه، ولكن هناك من استوعب الفكرة، وكان مؤيدًا لها، وأنا أحترم جميع الآراء". واختتم البدري حديثه: "الأهلي قادم بقوة للمنافسة، وهو ناد كبير وعظيم، وأنا سعيد من أجله وفوزه على المقاصة سيعطي دفعة وثقة في طريق استعادة بريقه، ولا أعتقد أن فوز سيكون ضاغطًا على الزمالك وبيراميدز، لأن الضغط واقع بالفعل على الثلاث فرق، التي تتنافس من أجل الفوز بالدوري". وحسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، مع نظيره بيراميدز، يقيادة مديره الفني حسام حسن، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، والمؤجل من الجولة التاسعة لبطولة مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 42 نقطة، ويظل في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، وحافظ بيراميدز على المركز الثاني 39 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.وأحرز فرجاني هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الثامنة من زمن اللقاء، إلا أن تقدم الأبيض لم يستمر أكثر من 7 دقائق، بعد أن تعادل إيريك تراوري لبيراميدز في الدقيقة 15، وفي الدقيقة 37 تمكن البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو من تسجيل الهدف الثاني لبيراميدز، قبل أن يتمكن محمود علاء مدافع القلعة البيضاء من تسجيل هدف التعادل لفريقه والعاشر له في مسابقة الدوري قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، وعاد التونسي فرجاني ساسي للظهور من جديد، بعد أن سجل الهدف الثاني له في اللقاء، والثالث لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 65، ورفض السوري عمر خربين الوافد الجديد لبيراميدز أن يخرج الزمالك فائزًا بعد أن سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

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