انت الان تتابع أول تعليق من تركي آل شيخ بعد تعادل بيراميدز والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ يناير ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م

علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، على تعادل فريقه أمام الزمالك بثلاثة أهداف لكل منهما خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لبطولة مسابقة الدوري الممتاز. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" عقب نهاية مباراة فريقه بيراميدز مع الزمالك قائلاً: "قلت لن أقبل أقل من ثلاثة أهداف وحدث.. وقلت سأشجع الزمالك في اللقاء، وكانت مباراة جميلة".

وكان تركي آل شيخ قد كتب منشورًا بعد تعادل فريق بيراميدز أمام الإنتاج الحربي 1-1 كشف خلاله عما طلبه من حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز قائلاً: "طالبت الكابتن حسام واللاعبين بالفوز في المباراتين القادمة وتعويض النقاط... لن أرضى بأقل من 3 أهداف في الزمالك!". وبالفعل حقق حسام حسن ما طلبه منه مالك بيراميدز