انت الان تتابع سر اعتراض «كهربا» على استبدال إبراهيم حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٤ يناير ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م

واقعة غريبة شهدتها مباراة الزمالك أمام بيراميدز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، في المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، عندما توجه محمود كهربا تجاه دكة بدلاء الزمالك واعترض بعصبية على التغيير الذي كان ينوي كريستيان جروس إجراءه باستبدال إبراهيم حسن والدفع بمحمد عبدالسلام في مركز الظهير الأيسر، بعد طرد عبد الله جمعة عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية. كهربا في البداية طلب من جروس عدم التسرع في التبديل لقناعته أن فريق الزمالك يؤدي بشكل جيد، ومن غير المنطقي التسرع في خروج إبراهيم حسن الذي كان يقدم عرضًا طيبًا من وجهة نظره.

وأمام إصرار جروس على إجراء التغيير انفعل كهربا، وظهرت على ملامح وجهه العصبية الشديدة، بسبب خروج إبراهيم حسن، حيث كان يرى أن الأخير قادر على البقاء، واللعب في أي مركز، لكن المدير الفني لم يستجب للاعتراضات، وأجرى التدبيل سريعًا. وحسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك وبيراميدز بثلاثة أهداف لمثلهم، في اللقاء