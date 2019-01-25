انت الان تتابع أحمد حسن: لم ننجح في استغلال طرد عبدالله جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٤ يناير ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م

يرى أحمد حسن المشرف على الكرة بنادي بيراميدز، أن فريقه يمتلك العوامل التي تساعده على المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الجميع استمتع بمباراة بيراميدز ونظيره الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لمنافسات بطولة مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما، في مواجهة تعد هي الأفضل هذا الموسم، بعد الأداء المميز الذي قدمه لاعبو الفريقين، طوال أحداث المباراة.

وتحدث أحمد حسن بعد نهاية المباراة، عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "بيراميدز لديه كل العوامل اللازمة التي تساعده على المنافسة على قمة الدوري.. تأخر انضمام عمر خربين لمنتصف الموسم أحدث فارقاً كبيراً، لو كان هذا اللاعب معنا منذ بداية الموسم لأصبح لنا شأن أخر، لأنه اللاعب الأفضل في آسيا". وواصل: "الجميع