انت الان تتابع رئيس الزمالك: الحكم الإيطالي ظلمنا وكنا الأحق بالفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٤ يناير ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

انتقد رئيس الزمالك، الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي، الذي أدار مباراة فريقه أمام بيراميدز، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لمنافسات بطولة مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، على ملعب استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم، في مواجهة مثيرة في أحداثها، محملًا الحكم مسئولية التعادل غير العادل لفريقه بسبب ارتكابه العديد من الأخطاء المؤثرة على مدار شوطي اللقاء. وتحدث رئيس الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلًا: "الحكم ألغى هدفا صحيحا، واحتسب هدفا غير صحيح لكينو، بخلاف طرد غير مستحق للاعب عبد الله جمعة".

وواصل حديثه: "الزمالك كان الأفضل والأجدر بحصد النقاط الثلاث للمباراة، في ظل تفوقه وسيطرته على اللقاء من بدايته.. تحية للاعبي الفريق على الأداء القتالي والرجولي، والإصرار على تحقيق الفوز، وتقديم مباراة كروية ممتعة". وحسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك