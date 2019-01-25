الامارات | «تيفو» المنتخب يزيّن استاد هزاع بن زايد في لقاء أستراليا اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «تيفو» المنتخب يزيّن استاد هزاع بن زايد في لقاء أستراليا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت رابطة مشجّعي المنتخب الوطني لكرة القدم أنها أطلقت «هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي» تحت شعار «25 ألف مشجع في المدرجات لعيون أبوخالد»، وذلك خلال مباراة المنتخب الوطني اليوم أمام نظيره منتخب أستراليا في ربع نهائي كأس أمم آسيا والتي سيتزين فيها استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بـ«تيفو» المنتخب، وذلك رداً للجميل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن حضر سموّه وتواجد وسط الجمهور خلال مباراة المنتخب السابقة أمام قيرغيزستان، ما كان له أثر كبير في رفع الروح المعنوية للاعبين في المباراة التي انتهت لمصلحة الأبيض 3-2 في دور الـ16، كما أن حضور سموّه مثّل رسالة للجمهور بأهمية المساندة الجماهيرية للمنتخب في مباراة أستراليا ومشوار البطولة. وقال أعضاء الرابطة لـ«الإمارات اليوم»، إنهم يتوقعون أن يحضر 25 ألف مشجع خلف المنتخب في هذه المباراة المهمة في مشوار الأبيض نحو تحقيق هدف الكأس القارية.

وأكد رئيس لجنة شؤون الجماهير في اتحاد الكرة، عبدالقادر حسن، أنه يتوقع حضوراً جيداً، كون المباراة تقام خلال العطلة الأسبوعية، إضافة الى أن استاد هزاع بن زايد قريب من كل إمارات الدولة، وتسهل عملية الوصول إليه. وتابع: «رغم أن سعة استاد هزاع بن زايد أقل من استاد مدينة زايد الرياضية إلا أننا نتوقع حضوراً جماهيرياً جيداً». من جهته، قال رئيس رابطة مشجعي المنتخب، فهد المنصوري (فالودة): «قمنا بالعديد من المبادرات لحشد أكبر عدد من الجمهور، بينها إطلاق هاشتاغ خاص، وكذلك (تيفو) سيكون عبارة عن مفاجأة خلال المباراة». وأضاف «نتوقع حضور 25 ألف مشجع، وهي سعة استاد هزاع بن زايد، لدعم المنتخب».

وأشار المنصوري إلى أنهم في الرابطة سيحضرون الى الملعب بكامل معدات وأدوات التشجيع، وهي مكبرات الصوت العادية والطبول الكبيرة والإيقاعات التقليدية. وناشد (فالودة) الجمهور بضرورة الحضور مبكراً إلى الملعب، حتى يخرج «التيفو» الخاص بالمنتخب بالصورة المطلوبة.

وأكمل: «أتمنّى من الجماهير التي غابت عن مدرجات المنتخب في المباراة السابقة أمام قيرغيزستان أن تحضر لمساندة ومؤازرة منتخبنا في هذه المباراة المصيرية».

من جهته، أكد عضو الرابطة، حريز المنهالي، أنهم أكملوا ترتيباتهم كافة لدعم المنتخب جماهيرياً.

وقال: «نتمنى الوجود بكثافة في المدرّجات لمساندة الأبيض والوقوف معه وصولاً لتحقيق الهدف المنشود، وهو الفوز وبلوغ نصف النهائي في البطولة والذهاب بعيداً في هذا الحدث الذي يقام في الإمارات».