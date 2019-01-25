الامارات | طرائف

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كوون.. يفتقد البرياني والكرك

كشف لاعب منتخب كوريا الجنوبية، كوون كيونغ، عن افتقاده الأكلات والمشروبات التي كان يتناولها عندما كان لاعباً في نادي شباب الأهلي بمسماه القديم الأهلي، موضحاً لـ«الإمارات اليوم»، أنه كان يأكل باستمرار مع اللاعبين وجبة البرياني، إلى جانب مشروب الكرك.

العراق ولبنان يخيبان توقعات أبوالهيل

خيّب المنتخبان اللبناني والعراقي توقعات المدير الفني لفريق «الإخاء عالية» العراقي عبدالوهاب أبوالهيل في كأس آسيا، خصوصاً أن أبوالهيل كان قد كشف مطلع العام الجاري، وفي تصريحات صحافية لوسائل إعلام لبنانية وعربية، عن ترشيحه «منتخب الأرز» للعبور بصورة مباشرة إلى دور الثمن النهائي، وهو الأمر ذاته الذي توقعه عن منتخب العراق بالعبور إلى أدوار متقدمة.

فرحة 3 دقائق فقط

احتفل لاعبو منتخب فيتنام بتسجيل هدف تاريخي في مرمى اليابان في الدقيقة 24 خلال المباراة التي أقيمت أمس، ضمن ربع نهائي كأس آسيا 2019، لكن الحكم الإماراتي عبدالله حسن ألغى الهدف، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو الـ(فار)، لترتسم الخيبة على وجوه اللاعبين، بعد أن عاشوا الفرحة لثلاث دقائق.

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