الامارات | زاكيروني: كل المؤشرات تصب في مصلحتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن زاكيروني: كل المؤشرات تصب في مصلحتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زاكيروني: المنتخب الأسترالي يعتمد على اللعب بطريقة هجومية. أ.ف.ب

توقع مدرب الوطني، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، مواجهة قوية أمام أستراليا في الدور ربع النهائي لأمم آسيا لكرة القدم، اليوم، لكنه مع ذلك وعد بقيادة «الأبيض» لتحقيق الفوز والتأهل للمربع الذهبي على حساب حامل اللقب، مشيداً في الوقت نفسه بانضباط لاعبيه داخل المعسكر، والحالة المعنوية المرتفعة التي يمرون بها، وإحساسهم بالمسؤولية تجاه الوطن، ورغبتهم في الاستمرار في المنافسة.

وقال زاكيروني في المؤتمر الصحافي، أمس: «علينا استغلال عاملي الأرض والجمهور بأفضل طريقة ممكنة، لأن ذلك سيكون دافعاً كبيراً بالنسبة للاعبين حينما يلعبون أمام حشد جماهيري كبير»، لافتاً إلى أنه يشعر بإحساس اللاعبين، كونه يعد نفسه واحداً منهم، وأن الهدف الذي يجمعهم هو تحقيق الفوز على المنتخب الأسترالي، الذي أكد أنه يحترمه كثيراً، لكونه حامل لقب النسخة الماضية».

وأضاف المدرب الفائز بلقب أمم آسيا في 2011 أن «كل المؤشرات تصب في مصلحتنا، ويجب أن نزداد عزيمة وإصراراً من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة، صحيح أننا نشعر ببعض الضغوط التي تقع على عاتقنا، ولكننا بالتأكيد سنعمل على أن نحولها لتكون إيجابية، نعرف مدى قوة المنتخب الأسترالي، ودرسنا مباراتهم الماضية أمام أوزبكستان بالفيديو».

وقلل المدرب الإيطالي من حجم الغيابات في صفوفه، بغياب الثنائي خليفة مبارك، للإصابة، وخميس إسماعيل، للإيقاف، وقال زاكيروني: «لدي مجموعة من اللاعبين الجاهزين في كل الصفوف، خلال الفترة الماضية منحت فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين، للوقوف على إمكاناتهم، ولدي البدلاء الجاهزون للمشاركة في لقاء اليوم».

وحول معرفته بالمنتخب الأسترالي، خصوصاً أنه كان مدرباً للمنتخب الياباني حينما فاز «الساموراي» بأمم آسيا في المباراة النهائية على حساب أستراليا 1-صفر، قال زاكيروني: «منتخب أستراليا كان ولايزال يمتلك لاعبين مميزين، في السابق كان لديهم لاعب مثل تيم كاهيل، وهو الهداف التاريخي لأستراليا، ومنذ 2011 تغيرت الكثير من الأسماء، ومع ذلك يظل منتخباً قوياً».

وأضاف ألبيرتو زاكيروني: «المنتخب الأسترالي لا يعتمد على اللاعبين المهاريين فقط، وإنما يعتمد على اللعب بطريقة هجومية، لقد شاهدتهم يهاجمون ويدافعون بطريقة جماعية، لديهم لاعبون جيدون، وأعتقد أن علينا المزيد من الحذر في المباراة، من المهم أن نثق بأنفسنا وقدراتنا».

فارس جمعة: قادرون بتكاتف الجماهير على الفوز على أستراليا

قال مدافع المنتخب الوطني، فارس جمعة، إن ثقتهم بأنفسهم ومسؤوليتهم أصبحت كبيرة في لقاء أستراليا. وأكد في المؤتمر الصحافي، أمس، أنهم «قادرون بتكاتف الجماهير على الفوز على أستراليا، وإسعاد قادتنا الذين ينتظرون منا الكثير، ونعدهم من جانبنا بتقديم أفضل ما لدينا في اللقاء للحصول على بطاقة التأهل للمربع الذهبي».

وأعرب جمعة عن أمله في أن يحظى «الأبيض» بمساندة جماهيرية غفيرة خلال لقاء اليوم، وقال: «ننتظر وقوف الجماهير خلفنا في لقاء اليوم، فالمباراة لن تكون سهلة بكل تأكيد، ويجب علينا أن نستغل عامل الجمهور بأكبر قدر ممكن، من خلال التشجيع المتواصل طوال وقت اللقاء».

المدرب الإيطالي:

علينا استغلال «الأرض والجمهور» بأفضل طريقة ممكنة.

انزعج كثيراً حينما يستقبل مرمانا هدفاً.

منتخب أستراليا كان ولايزال يمتلك لاعبين مميزين.