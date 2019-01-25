الامارات | أكثر من 30 ألف متسابق في النسخة الـ 20 لـ «ماراثون دبي» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 30 ألف متسابق في النسخة الـ 20 لـ «ماراثون دبي» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الإثيوبي جيريميو خلال فوزه بنسخة ماراثون دبي الماضية. تصوير: باتريك كاستيلو

تشهد منطقة جميرا في دبي، صباح اليوم، إقامة النسخة الـ20 من «ماراثون ستاندرد تشارترد دبي»، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبدعم مجلس دبي الرياضي، حيث يتوقع أن يشارك فيه ما يزيد على 30 ألف متسابق.

وتبدأ فعاليات الماراثون الأشهر والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، والذي احتل المرتبة الأولى في العالم من حيث نتائج عام 2018، الساعة السادسة صباحاً، بسباق النخبة، البالغة مسافته 42.195 كلم، يتخلله سباق أصحاب الهمم، ويتبعهما سباق 10 كلم، الذي ينطلق في الثامنة والنصف صباحاً. ويختتم هذا الحدث منافساته، بسباق أربعة كلم، والذي ينطلق عند الساعة 10:30 صباحاً.

ويشارك في الماراثون الحائز التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، نخبة من أفضل عدائي العالم، في مقدمتهم الإثيوبي جيي أدولا، الذي سجل أسرع وقت له في ماراثون برلين بألمانيا عام 2017، بزمن 2:03:46 ساعة، ومواطنه آسيفا مينجستو، البطل الحالي لماراثون سيؤول في كوريا الجنوبية، وأفضل زمن شخصي له 2:04:06 ساعة، وسبق أن احتل المركز الرابع في إحدى نُسخ ماراثون دبي، وكذلك الإثيوبي ليمي برهانو، الفائز بلقب «ماراثون دبي 2015»، بزمن 2:04:33 ساعة، والعداء السويسري تاديسي أبراهام، الذي يتطلع من خلال مشاركته للمرة الأولى في دبي، إلى تحطيم الزمن الأوروبي المسجل باسم العداء فرح.

وعلى صعيد السيدات، تحتدم المنافسة بين الكينية روث تشيبنغيتش، الفائزة من قبل بسباق ماراثون إسطنبول في مناسبتين بأسرع زمن شخصي وقدره 2:18:35 ساعة، والإثيوبية وركنش ديجيفا إحدى الفائزات سابقاً في ماراثون دبي، وزمنها 2:19:53 ساعة، وزميلتها الكينية شارون شيروب، الحاصلة على الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2011 بزمن 2:22:28 ساعة.

وكان الكيني إيليود كيبتشوجي قد سجل الزمن القياسي العالمي لسباقات الماراثون للرجال، بزمن 2:01:39 ساعة في ماراثون برلين عام 2014، بينما يُسجل الزمن القياسي العالمي لسباق الماراثون للسيدات، 2:15:25 ساعة، باسم الإنجليزية باولا رادكليف، في لندن 2003.

ويشهد ماراثون دبي معركة قوية في سباق الكراسي المتحركة للرجال، بمشاركة حامل اللقب السويسري المدافع عن اللقب، مارسيل هاج، المصنف الأول عالمياً، واليابانيين هيرويوكي ياماموتو وهيروكي نيشيدا، وكلاهما في الترتيب الثالث على العالم، وريوتا يوشيدا المصنف التاسع عالمياً.

ويبلغ مجموع جوائز السباق الرئيس للماراثون، 385 ألف دولار، اذ سيحصل البطل في كل من سباقي الرجال والسيدات على جائزة مالية قيمتها 100 ألف دولار، فيما يحصل صاحبا المركز الثاني على 40 ألف دولار، و20 ألف دولار للمركز الثالث.

وخصّصت اللجنة المنظمة جائزة 18 ألف درهم، توزع على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق الرئيس للماراثون من المواطنين أو المواطنات، وهي القيمة نفسها من الجوائز التي يحصل عليها أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل من المواطنين والمواطنات في سباق الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، فيما سيكون مجموع جوائز سباق الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم الأجانب 55 ألف درهم.

وخصّصت كذلك اللجنة المنظمة جوائز مالية قدرها 7000 درهم لأبطال سباق 10 كلم، والقيمة المالية نفسها لأصحاب المراكز الأولى الثلاثة من المواطنين والمواطنات.

- 385 ألف دولار جوائز السباق الرئيس، منها 100 ألف دولار للبطل.

- 18 ألف درهم مخصّصة للمواطنين الثلاثة الأوائل في السباق الرئيس.