الامارات | النصر يتقدم على شباب الأهلي في صدارة دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتقدم على شباب الأهلي في صدارة دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شباب الأهلي خسر من الشارقة بنتيجة 68-70. من المصدر

استعاد النصر صدارة دوري كرة السلة، بعد فوزه، أول من أمس، على مضيفه البطائح، بواقع 100-71 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من إياب الدور التمهيدي، والتي سجلت تعثر حامل اللقب شباب الأهلي، بخسارته أمام مضيفه الشارقة 68-70، وعودة الظفرة إلى سكة الانتصارات بفوزه على العين 74-55، وابتسام الأرض لأصحابها في لقائي الوصل وبني ياس، بفوز الإمبراطور على الجزيرة 78-57، والسماوي على الوحدة 89-81.

وبنتائج الجولة، نجح النصر في فضّ شراكته مع شباب الأهلي، لينفرد بالصدارة بـ33 نقطة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي الثاني، والوصل الثالث والشارقة رابعاً.