شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتقدم على شباب الأهلي في صدارة دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شباب الأهلي خسر من الشارقة بنتيجة 68-70. من المصدر
استعاد النصر صدارة دوري كرة السلة، بعد فوزه، أول من أمس، على مضيفه البطائح، بواقع 100-71 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من إياب الدور التمهيدي، والتي سجلت تعثر حامل اللقب شباب الأهلي، بخسارته أمام مضيفه الشارقة 68-70، وعودة الظفرة إلى سكة الانتصارات بفوزه على العين 74-55، وابتسام الأرض لأصحابها في لقائي الوصل وبني ياس، بفوز الإمبراطور على الجزيرة 78-57، والسماوي على الوحدة 89-81.
وبنتائج الجولة، نجح النصر في فضّ شراكته مع شباب الأهلي، لينفرد بالصدارة بـ33 نقطة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي الثاني، والوصل الثالث والشارقة رابعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | النصر يتقدم على شباب الأهلي في صدارة دوري السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.