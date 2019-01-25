الامارات | حمدان بن محمد يشهد تحديات «رموز الحقاقة» في المرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تحديات «رموز الحقاقة» في المرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أشواط رموز سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل في ثاني أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، الذي أقيم أمس في ميدان المرموم، بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وفاز محمد راشد بن غدير بكأسَي ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح والإنتاج، إذ كسبت (متعة) كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح، بعد أن وصلت خط النهاية بتوقيت بلغ 5:42:77 دقائق، وفي المقابل كان كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار للإنتاج من نصيب (سيول)، المملوكة أيضاً إلى راشد محمد راشد بن غدير الكتبي، بزمن 5:44:42 دقائق.

وذهبت بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح لمصلحة (الليث)، ملك مبارك محمد بن نصرة العامري، والذي سجل زمناً قدره 5:42:64 دقائق، أما بندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج فكانت من نصيب (شاهين)، لعلي راشد سعيد البريصي المري، بزمن 4:47:36 دقائق.

وقام سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط العاشر، إذ شهدت الفترة المسائية مشاركة 850 مطية في 15 شوطاً، أربعة أشواط منها للرموز، وخصصت سيارات (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب) للفائزين بالمركز الأول في الأشواط الخامس وحتى الخامس عشر، ونال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط جوائز نقدية قيّمة.

من جهته، أضاف محمد راشد بن غدير ست نقاط غالية لرصيده في بيرق الناموس، وذلك من خلال فوز (متعة) بكأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح، بينما كسب صالح بن نصرة العامري أربع نقاط عبر حصول (إنصاف)، لمبارك محمد بن نصرة العامري، على المركز الثاني.

وعاد صالح بن نصرة العامري لإضافة ست نقاط من خلال فوز (الليث)، لمبارك محمد بن نصرة العامري، ببندقية الحقاقة الجعدان المفتوح، فيما كانت النقاط الأربع الخاصة بصاحب المركز الثاني من نصيب صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي، وذلك بواسطة (لماح).

وأهدت (سيول)، لراشد محمد راشد بن غدير الكتبي، مالكها ست نقاط غالية تضاف إلى رصيده في بيرق الناموس، وذلك بعد نيلها كأس الحقاقة البكار للإنتاج، ونجحت (الحذرة) في إضافة أربع نقاط لرصيد مالكها محمد عبيد بالحلوس العامري، بحصولها على المركز الثاني.

وكسب علي راشد سعيد البريصي المري ست نقاط غالية عبر فوز (شاهين) ببندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج، وذهبت النقاط الأربع الخاصة بصاحب المركز الثاني إلى حميد عبدالله سعيد فارس الدرعي الذي قدم (ملفت).

وشهدت الفترة الصباحية إقامة ثلاثين شوطاً في سن الحقاقة، إذ فازت (شعايل)، ملك محمد سعيد محمد المنصوري، بصدارة الشوط الأول للحقاقة البكار بزمن 5:51:2 دقائق، وحصل (مرموق)، لسعيد راشد سعيد العويسي، على صدارة الشوط الثاني للحقاقة الجعدان بتوقيت 5:52:6 دقائق. وفي المقابل، فازت (الذاير)، المملوكة لهزاع سعيد بن سالمين المنصوري، بالمركز الأول في ثالث الأشواط للحقاقة البكار 5:55:0 دقائق، وحسم (معاند)، ملك حمد نافع الشدي المنصوري، الشوط الرابع للحقاقة الجعدان، مسجلاً زمناً بلغ 5:48:7 دقائق.