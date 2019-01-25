شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤدي مرانه غدًا دون راحة استعدادًا لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر غدٍ الجمعة، دون راحة، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة التي تقام يوم الإثنين المقبل، وذلك في إطار مواجهات الأسبوع العشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على مصر للمقاصة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الحادية عشرة في الدوري.

وارتفع رصيد الأهلي بالفوز على المقاصة إلى 30 نقطة، وصعد للمركز الثالث بفارق الأهداف عن المقاصة.