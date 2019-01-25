شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: مباراة الزمالك وبيراميدز شهدت فضيحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي بيراميدز، إن جهاز الزمالك وعمال غرف الملابس شاركوا في فضيحة لتضييع الوقت بإلقاء الكرات داخل الملعب في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3 وأقيمت على استاد بتروسبورت.
وتابع حسن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن فريق بيراميدز يمتلك لاعبين على مستوى عالي من المهاراة.
وكشف أن محمد فاروق كان سيبدأ المباراة بالتشكيل الأساسي ولكن تعرض للإصابة وتم استبداله قبل اللقاء وقرر مشاركة عمر خربين بديلا عنه.
وأكد إبراهيم حسن، أن المنافسة على لقب الدوري الممتاز ستظل محصورة بين الزمالك والأهلي وبيراميدز.
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