شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يتحدث عن أفضل لاعبي الزمالك.. ومستقبل جهاز بيراميدز.. ومستوى الأهلي أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، التحية للاعبي الفريق الأول، بعد مباراتهم أمام الزمالك التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت في إطار مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال البدري في تصريحات إذاعية عبر أثير «أون سبورت» عقب المباراة: «اللقاء تمتع بالإثارة، أحيي لاعبي بيراميدز، الزمالك نادي كبير ويتمتع بالاستقرار منذ فترة طويلة في الفريق، على عكس بيراميدز، الممتلئ بالتدعيمات والصفقات الجديدة التي تحتاج لمزيد من الوقت من أجل الانسجام».

وأضاف: «لعبنا مباراة جيدة، ولكن كنا نرغب في الانتصار، الزمالك نادي كبير والحمدلله أننا لم نخسر».

وتابع: «تعادلنا في مباريات كثيرة كانت ستصنع معنا الفارق، إذا كنا أدركنا الفوز، ولاتزال عندنا الرغبة للمنافسة على بطولة الدوري».

وأكمل: «نبذل جهدًا كبيرًا كمجلس إدارة، وكل القائمين على العمل، دعم تركي آل الشيخ يساعدنا بشكل كبير على سرعة الخطوات».

وعن الصفقات الجديدة تحدث حسام البدري: «يتبقى ستة أيام على إغلاق القيد، لدينا عوامل ناقصة، نريد دعم دكة البدلاء».

وأردف: «بيراميدز أثبت اليوم أنه خطوة إيجابية وحالة في الدوري المصري، وستكون فرصة للآخرين لكي يدرسوا خوض التجربة».

وواصل: «فرجاني ساسي كان أفضل لاعب في الزمالك ومن اللاعبين المؤثرين جدًا في الملعب وأضاف للأبيض هذا الموسم».

وتطرق المدير الفني الأسبق للأهلي عن مواجهة الأخير أمام مصر المقاصة مساء اليوم: «رأيت جزء من المباراة، الأحمر ظهر بشكل أفضل من المواجهات الماضية، والأهلي قادم فهو نادي كبير وعظيم».

واستكمل متحدثًا عن مطالبته لجماهير الأهلي بتشجيع بيراميدز أمام الزمالك: «تحدثت بمنتهى الشفافية في الفيديو وجمهور الأهلي هو الأصل والأساس، البعض تفهم ما قولته بشكل إيجابي وآخرين بشكل سلبي».

واختتم: «نتيجة مباراة اليوم لن يكون لها أي تأثير على الجهاز الفني لبيراميدز، بقيادة حسام حسن، هذا الأمر من شأن الإدارة ومالك النادي ولا أملك معلومة عن هذا الأمر، ولا يوجد تفكير في تغير الجهاز».