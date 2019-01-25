شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: بيراميدز أدخل الرعب في قلوب الفرق.. هل نأتي بحكام من القمر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أحمد حسن، المشرف العام على الكرة والمتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، أن مواجهة فريقه الأول أمام الزمالك التي أقيمت مساء اليوم، قد اتسمت بالندية طوال أحداث اللقاء.

كان الزمالك قد تعادل ايجابيًا مع نظيره بيراميدز في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، عقب المباراة: «المباراة اتسمت بالندية وكنا الأقرب للفوز، كان يجب استغلال طرد عبدالله جمعة ومواجهة الخصم منقوص العدد».

وامتدح حسن الوافد الجديد عمر خربين، قائلًا: «خربيين لاعب مميز ولديه خبرات، واذا كان معنا منذ بداية الموسم لاختلف الوضع».

وأكمل: «المباراة كانت ممتعة، كان يهمنا الفوز ولكن المبارة استمتع بها الجميع، وذلك لأن بيراميدز أضاف للكرة المصرية».

وأضاف حسن: «لم نفلت من الهزيمة كنا أقرب للفوز في بعض الأوقات، وحسام حسن فكر في مشاركة كريستيان بينافينتي لأنه لاعب خفيف الحركة في الملعب ويمتلك القدرة على قيادة الفريق إلى الأمام».

وأوضح: «وقع تعدي من أمن نادي الزمالك على حسام وإبراهيم حسن بالألفاظ، فبالتالي حدثت مشادات بعد المباراة».

وأردف معلقًا على انتقادات الجماهير لحكم المباراة: «هو إيطالي هل نأتي بحكام من القمر؟ هل كان هناك قرارت غير عادلة في المباراة».

واختتم: «نريد تحقسق إنجاز وإعجاز ونفوز ببطولة، بيراميدز أقذف الرعب في قلوب الفرق الأخرى».

واختتم: «شاهدت مباراة الأهلي اليوم، الأحمر أدى شوط أول أكثر من رائع، والمنافسة شرسة مع قطبي الكرة، نحن داخل المنافسة بلاعبينا الرائعين».