شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: الحكم الإيطالي ظلمنا.. وفريقنا الأحق بالفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الحكم الإيطالي الذي أدار مباراة الفريق أمام بيراميدز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، محملا إياه مسئولية التعادل «غير العادل» لفريقه بسبب ارتكابه العديد من الأخطاء المؤثرة على مدار شوطي اللقاء.

وأكد رئيس الزمالك، أن الحكم قام بإلغاء هدف صحيح سجله عمر السعيد، وقام باحتساب هدف غير صحيح للاعب البرازيلى كينو، بخلاف طرد غير مستحق للاعب عبدالله جمعة.

وأكد أن الزمالك كان الأفضل والأجدر بحصد النقاط الثلاث للمباراة، في ظل تفوقه وسيطرته على اللقاء من بدايته.

ووجه رئيس النادي، التحية للاعبي الزمالك على الأداء القتالي والرجولي، والإصرار على تحقيق الفوز، وتقديم مباراة كروية ممتعة.