شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات البريطانية تواصل عمليات البحث عن «سالا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ديلى ميل»، الإنجليزية، أن السلطات البريطانية استأنفت عمليات البحث عن طائرة الأرجنتينى إيميليانو سالا، لاعب فريق كارديف سيتى، والطيار الذى كان يقودها، والتى اختفت فوق القنال الإنجليزى.

وكانت الطائرة الخفيفة من طراز «بى إيه 46 ماليبو»، التى تحمل سالا، الذى انتقل لصفوف كارديف من نانت الفرنسى، والطيار ديفيد ايبوتسون، اختفت من على الرادار، مساء يوم الاثنين الماضى. وكان سالا، البالغ من العمر 28 عامًا، فى طريقه من فرنسا إلى ويلز، بعد التعاقد مع كارديف الأسبوع الماضى.

وذكرت السلطات أنها تركز البحث عند المناطق الساحلية بعدما فشلت فى إيجاد أى آثار للطائرة خلال اليومين الماضيين فى المياه المفتوحة. وأكدت شرطة جيرنزى، عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «بدأنا فى البحث باستخدام طائرات البحث فى قنوات جزر بورهو وكاسكويتس وألديرنى والساحل الشمالى لشبه جزيرة شيربورج والساحل الشمالى لشبه جزيرة جيرزى، ثم العودة إلى سارك». وكان جون فيتزجيرالد، المدير التنفيذى للبحث الجوى، قال لشبكة «سكاى سبورتس»، أمس الأربعاء، إن العملية حاليا أصبحت عملية استرجاع وليست إنقاذاً، مضيفا: «حتى أكثر الأشخاص قوة» لا يمكنه سوى الصمود لبضع ساعات فى المياه. وتعاقد كارديف مع سالا من نادى نانت الفرنسى يوم السبت الماضى، فى صفقة قياسية للنادى أفادت التقارير بأنها وصلت إلى 15 مليون جنيه إسترلينى (19 مليون دولار). وأفادت تقارير بأن سالا أرسل رسالة عبر تطبيق «واتس آب» على الهاتف المحمول أوضح خلالها أنه خائف، قبل اختفاء الطائرة.

فى نفس السياق، فجرت بيرنيس شقير، صديقة إيمليانو سالا، مهاجم نانت الفرنسى، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اختفاء الطائرة التى كانت تقل اللاعب، والتى توقعت السلطات الإنجليزية أنها سقطت فى بحر «المانش». وقالت فى تغريدة على موقع تويتر إن مافيا كرة القدم تقف خلف الحادث.