شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يوجه رسالة لجماهير المارد الأحمر: الأهلي يمرض ولا يموت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة عقب فوز فريقه على حساب مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز«.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :«الحمد لله على المكسب وكنا بحاجة ماسة إليها وتحقق أمام فريق محترم وكبير ودرسناه جيدا حسابه وتابع»ليس من المعقول أن أحتفل بالهدف الذي أحرزته لأن المقاصة بيتي وله فضل كبير على حسين الشحات، وكنا بحاجة في هذا المكسب والشئ الأهم ان تعود الثقة لفريق الأهلي الذي ينافس على جميع الألقاب وقادرون على تحقيق اللقب«.

وواصل أهم شئ التركيز في المباريات المقبلة، وأغلقنا صفحة مباراة اليوم، ونبدأ في التركيز في المباراة المقبلة أمام وادي دجلة«.

وأتم «أتمنى أن يعود الجماهيرمرة أخرى للمدرجات لأنهم الروح للاعبين، وأوجه لهم رسالة بأن الأهلي يمرض ولا يموت وقادر على تحقيق الألقاب».