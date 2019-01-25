تركي آل الشيخ: هوا ايريك جاب الجون ازاي؟

أعلن مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ بأنه طالب بتسجيل 3 أهداف في مواجهة الزمالك وهو ما تحقق، وأشاد بالمستوى الفني للمباراة.

ونشر تركي في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "قلت لن أقبل أقل من ٣ أهداف وحصل.. وقلت بشجع الزمالك في الماتش وكانت مباراة حلوة."

كما نشر منشور أخر ساخر مثير للجدل قائلا : "هوا ايريك جاب الجون ازاي؟"

وتعادل بيراميدز مع مضيفه الزمالك بنتيجة 3-3 في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري الممتاز على استاد بتروسبورت.

واستطاع الزمالك من خلال التعادل أن يحافظ على فارق النقاط الثلاث مع ثاني مركز الترتيب ليستمر في حماية صدارته للدوري الممتاز.