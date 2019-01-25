رسميا.. أحمد مصطفى لاعب جينت البلجيكي ينضم لسموحة

أعلن النادي المصري نادي سموحة ضم أحمد مصطفى لاعب جنت البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. ويلعب أحمد مصطفى ضمن صفوف المنتخب الأوليمبي تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب. ويلعب احمد مصطفى صاحب الـ22 عاما، اللعب في مركز الجناح الأيسر ويمتاز بالسرعة والتهديف. وانضم اللاعب الشباب إلى صفوف جنت من نادي بتروجيت مطلع الموسم الحالي. وشارك أحمد مصطفى في مباراة وحيدة هذا الموسم بالدوري البلجيكي ضد سيركل بروج انتهت بفوز فريق جيبت بثلاثية.

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