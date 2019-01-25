حسام حسن:جماهير الأهلي والزمالك فوق دماغي رغم شتيمتي بالأم

صرح المدير الفني لبيراميدز حسام حسن ، على مباراة فريقه أمام الزمالك التي أقيمت مساء الخميس، وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة من الدوري المصري .
وقال حسام في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، إنه يحب جماهير الأهلي والزمالك رغم ما يتعرض له من سباب: "جماهير الأهلي والزمالك فوق دماغي رغم شتيمتي بالأب والأم".
وأتابع أن الزمالك الأكثر استقرارًا نظرًا لانسجام اللاعبين، وهو ما يفتقده بيراميدز، الذي لم يقم بفترة إعداد وتم تغيير 3 مدربين منذ بداية الموسم.
وأوضح: "ما نقوم به صعب لأي مدير فني، نحاول إحداث الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد وسط مباريات الموسم".
وشدد حسن، أنه بحث عن المكسب في مباراة الزمالك، رغم عدم وجود دعم جماهيري، في الوقت الذي حضر فيه جمهور الزمالك بملعب المباراة.
وبتعادل الزمالك وبيراميدز، حافظ الفريق الأبيض على تصدره لمسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، فيما بقي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.
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