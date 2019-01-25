أحمد حسن:وجود أكثر من منافس على الدورى أمر جيد للكرة المصرية

صرح المشرف العام على الكرة بنادي بيراميدزأحمد حسن أن مباراة الزمالك و التى انتهت 3 / 3 ،كانت مباراة ممتعة للجميع .
وأضاف العميد فى تصريحات لقناة ONSPORT مباراة اليوم كانت رائعة قدمنا كرة تليق بالفريقين ، مؤكداً أن وجود أكثر من منافس على الدورى أمر جيد للكرة المصرية .
أثني عميد لاعبى العالم ، على عمر خربين اللاعب السوري المنضم مؤخراً من أهلى جدة السعودي، مؤكداً أنه لاعب مميز ولو أنضم مبكراً لبراميدز لكان للفريق شكل آخر، كما أشاد بفريق الزمالك و المدير الفنى جروس الذى أدار المباراة بشكل جيد.
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