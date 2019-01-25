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جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدز قمة مصرية على الطريقة الأوروبية يعد أفضل عنوانا للمباراة التى جمعت فريقى الزمالك وبيراميدز مساء الخميس ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة اهداف لكل فريق الأمر الذى أكسب اللقاء طابع الندية والغزارة التهديفية بين الفريقين.

نصف دستة أهداف فى مباراة الزمالك ضد بيراميدز

نصف دستة أهداف فى مباراة الزمالك ضد بيراميدز حيث تقدم التونسي فرجاني ساسي للزمالك بالهدف الأول في مرمى بيراميدز في الدقيقة التاسعة، تعادل ايريك تراوري لبيراميدز أمام الزمالك في الدقيقة 15 ، بعدها وضع البرازيلي كينو فريقه بيراميدز في المقدمة بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 38، وتعادل محمود علاء للأبيض في الدقيقة 42، وتقدم مرة أخرى ساسي في الدقيقة 64 وتعادل خربين في الدقيقة 85.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز شهدت مشاركة 8 لاعبين موندياليين

مباراة الزمالك ضد بيراميدز شهدت فى سابقة لم تحدث فى الملاعب المصرية شارك 8 لاعبين دوليين فى مباراة الزمالك وبيراميدز مثلوا أنديتهم فى مونديال كأس العالم بروسيا 2018.

وشارك مع الزمالك ،محمود كهربا وطارق حامد ومثلوا منتخب مصر وخالد بوطيب ومثل منتخب المغرب وحمدى النقاز وفرجانى ساسى ومثلوا منتخب تونس "بينما شارك مع بيراميدز عبد الله السعيد وعمر جابر وعلى جبر ومثلوا منتخب مصر.

وتعادل الزمالك أمام نظيره بيراميدز 3 – 3 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات مؤجلات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك ضد بيراميدز تصب فى خدمة الأهلى

نتيجة مباراة الزمالك ضد بيراميدز تصب فى خدمة الأهلى المنافس الثالث على لقب بطولة الدوري مع الفريقين حيث بهذه النتيجة يظل الزمالك على قمة الدوري برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 20 مباراة خاضها حتى الآن، ليستفيد الأهلي من هذا التعادل حيث يملك 30 نقطة ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة.